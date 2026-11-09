Лідери Фінляндії та Норвегії місяцями таємно обговорювали ідею дзвінка Путіну, - Politico

Президент Фінляндії Александр Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре кілька місяців таємно обговорювали ідею дзвінка диктатору РФ Володимиру Путіну. Однією з причин цього стала недовіра до Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Що передувало дзвінку

Видання нагадало, що наприкінці 2025 та на початку 2026 років президент США Дональд Трамп розпочав чергову спробу завершити війну в Україні. Однак на початку березня імпульс було перервано через війну США з Іраном.

Вже в жовтні Трамп знову повернувся до теми України, критикуючи президента президента Володимира Зеленського за атаки по російським НПЗ, заявляючи, що російська сторона "поводилася нормально".

Побоюючись, що переговори рухаються до зриву, Стубб і Стьоре втрутилися у ситуацію. Норвезький прем'єр прийняв в Осло Зеленського та спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа у спробі налагодити стосунки. Стубб, який також був присутній на зустрічі, заявив, що вона "повернула мирний процес у потрібне русло".

Однак через 24 години Віткофф знову приголомшив європейських лідерів, зустрівшись із диктатором РФ Володимиром Путіним у Пітері та назвавши його "гуманістом".

Після цього випадку та консультацій із Зеленським лідери Фінляндії та Норвегії дійшли висновку, що не можуть залишити Трампа, Віткоффа та зятя президента США Джареда Кушнера єдиними західними фігурами, які безпосередньо спілкуватимуться з Путіним.

Як планувався дзвінок та які причини

За інформацією видання, Стубб і Стьоре є давніми друзями і протягом останніх кількох місяців вони таємно обговорювали ідею спільного дзвінка в Кремль. Обидва лідери дійшли висновку, що відновлення активності напередодні нових переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі - матиме вирішальне значення.

Багато чиновників приватно визнають, що європейці більше не довіряли Вашингтону в питанні захисту інтересів ні Європи, ні України.

"У Європі ми повинні поставити запитання, чи вважаємо ми, що хтось інший має підтримувати контакти та вести обговорення від нашого імені. Чи є відчуття, що США повинні відповідати за досягнення наших цілей?", - сказав один із представників уряду ЄС.

Інший високопосадовець заявив, що важливо, щоб Трамп був не єдиним лідером Заходу, який спілкується з Путіним.

"Нам потрібні і проукраїнські лідери, які доноситимуть свої послання до Путіна", - додало джерело.

Таким чином, через п'ять років після початку дипломатичної ізоляції Росії Стубб та Стьоре вирішили зателефонувати до Кремля. Команда зі скандинавських країн зв'язалася з представниками Путіна та погодила параметри розмови. Було затверджено, що кожна сторона по черзі зачитуватиме свої підготовлені повідомлення без перерв з боку іншої.

"Жити від місяця до місяця, вважаючи, що війна (в Україні - ред.) закінчиться завдяки тому, що Європа не вестиме переговори з Москвою - це, на мій погляд, ілюзія", - наводить видання слова прем'єра Норвегії.

Чому ця розмова була важлива

За словами офіційних осіб, однією з причин проведення телефонної розмови було прагнення оцінити душевний стан Путіна. Норвезький лідер сказав, що диктатор РФ був "раціональним" і "професійним" під час переговорів.

Як пише Politico, Путін поставився до ідеї переговорів в Абу-Дабі серйозно і сказав представникам скандинавських країн, що доручить своїм переговорникам підготуватися до зустрічі, щоб з'ясувати, чи можливий прогрес.

Однак згодом Стьоре все ще не був переконаний, що Путін справді відкритий для угоди. Незважаючи на всі зусилля, норвезька та фінська команда не очікують великого прориву на переговорах в Абу-Дабі, які відбудуться 10 та 11 листопада.