Фінляндія не збирається відмовлятися від членства в НАТО, попри вимоги та ультиматуми Росії.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ilta-Sanomat .

Стубба попросили відреагувати на матеріал Bild, у якому йшлося про те, що під час мирних переговорів щодо України Росія нібито зажадала виходу Фінляндії з НАТО.

Фінський президент відкинув таку вимогу та наголосив, що вона не має серйозних підстав.

"Це не серйозне твердження. Можу сказати прямо: Фінляндія вступила до НАТО у 2023 році й залишатиметься членом НАТО доти, доки існуватиме ця організація", - заявив Стубб.

Як пояснив лідер Фінляндії, жодних передумов для виходу країни з Альянсу немає. Такого рішення не прагнуть ані в Гельсінкі, ані в самому НАТО.

"Фінляндія цього не хоче, і НАТО цього не хоче. Ми є гарантією безпеки для НАТО, а НАТО - гарантією безпеки для нас. На мій погляд, це твердження не слід сприймати серйозно в жодному вигляді, і я не чув його від жодного росіянина", - зазначив президент.

Інші вимоги Росії до НАТО

Раніше The New York Times повідомляло, що під час переговорів в Абу-Дабі щодо завершення війни проти України Москва знову зажадала від Альянсу відвести війська до позицій, які НАТО займав у 1997 році.

Своєю чергою, голова розвідувального комітету Сенату США, республіканець Том Коттон заявив, що подальші переговори з Росією про припинення війни не мають сенсу. На його думку, вимоги Кремля щодо відведення військ НАТО свідчать про те, що Володимир Путін не має наміру домовлятися про мир.