Финляндия не собирается отказываться от членства в НАТО, несмотря на требования России и ультиматумы.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ilta-Sanomat .

Стубба попросили прокомментировать публикацию Bild, в которой говорилось, что во время мирных переговоров по Украине Россия якобы потребовала выхода Финляндии из НАТО.

Финский президент отверг такую возможность и подчеркнул, что это требование не имеет серьезных оснований.

"Это несерьезное утверждение. Могу сказать прямо: Финляндия вступила в НАТО в 2023 году и будет оставаться членом Альянса до тех пор, пока будет существовать эта организация", - заявил Стубб.

Как пояснил глава Финляндии, никаких предпосылок для выхода страны из Альянса нет. Такого решения не хотят ни в Хельсинки, ни в самом НАТО.

"Финляндия этого не хочет, и НАТО этого не хочет. Мы являемся гарантией безопасности для НАТО, а НАТО - гарантией безопасности для нас. На мой взгляд, это утверждение не следует воспринимать серьезно ни в каком виде, и я не слышал его ни от одного россиянина", - отметил президент.

Другие требования России к НАТО

Ранее The New York Times сообщала, что во время переговоров в Абу-Даби по завершению войны против Украины Москва вновь потребовала от Альянса отвести войска к позициям, которые НАТО занимал в 1997 году.

В свою очередь, глава разведывательного комитета Сената США, республиканец Том Коттон заявил, что дальнейшие переговоры с Россией о прекращении войны не имеют смысла. По его мнению, требования Кремля об отводе войск НАТО свидетельствуют о том, что Владимир Путин не намерен договариваться о мире.