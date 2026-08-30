Стубб сказав, чи нападе Росія на НАТО

Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія будь-коли захоче напасти на НАТО. Він пояснює це розвідданими та засобами стримування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для видання Bild.
У ході бесіди Стуббу порушили питання з приводу попередження Міноборони Німеччини про те, що диктатор РФ Володимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року, на що він відповів:
"Я не вірю, що Росія будь-коли захоче напасти на найпотужніший військовий альянс у світі - НАТО", - сказав президент.
Він наголосив, що не закликає розслаблятися, а навпаки, потрібно готуватися до гіршого, щоб запобігти цьому. Але аргументуючи сумніви щодо нападу Росії, Стубб назвав два моменти - розвіддані та ядерну зброю.
"По-перше, у мене є розвідувальна інформація. По-друге, у нас є система стримування, і ця система сильніша, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Вона заснована на звичайних збройних силах, ракетах та ядерній зброї. У жодної держави у світі немає причин перевіряти рішучість цього Альянсу", - сказав президент Фінлянді.
Також він додав, що мета російської "інформаційної війни" полягає у тому, щоб посіяти страх у Європі. Зокрема, щоб європейці ставили питання, а чи нападає Росія на НАТО і Європу, і чи застосує ядерну зброю.
За його словами, Росія може загострити війну лише одним способом, а саме – мобілізацією. Стубб вважає, що восени у Росії справді може бути мобілізація, проте цей процес загрожує внутрішній ситуації в РФ.
"Наразі можливості Росії щодо ескалації дуже обмежені. Єдине, що Росія ще може використовувати для ескалації - це мобілізація. І я вважаю, що мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки для Росії", - резюмував Стубб.
Нагадаємо, днями Bloomberg із посиланням на свої джерела написало, що чиновники в Європі переконані, що поки що немає жодних підтверджень підготовки Росії до звичайного військового нападу на країни НАТО чи Балтії.
До речі, цього тижня голова ЦРУ Джон Реткліфф прибув із ненормованим візитом до Москви. Однією з версій у ЗМІ було те, що він нібито попередив Росію, щоб вона не нападала на НАТО.
Однак президент Дональд Трамп пізніше також дав зрозуміти, що не вірить у напад РФ на Альянс.