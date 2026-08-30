Стубб сказав, чи нападе Росія на НАТО

У ході бесіди Стуббу порушили питання з приводу попередження Міноборони Німеччини про те, що диктатор РФ Володимир Путін може бути здатний атакувати територію НАТО до 2029 року, на що він відповів:

"Я не вірю, що Росія будь-коли захоче напасти на найпотужніший військовий альянс у світі - НАТО", - сказав президент.

Він наголосив, що не закликає розслаблятися, а навпаки, потрібно готуватися до гіршого, щоб запобігти цьому. Але аргументуючи сумніви щодо нападу Росії, Стубб назвав два моменти - розвіддані та ядерну зброю.

"По-перше, у мене є розвідувальна інформація. По-друге, у нас є система стримування, і ця система сильніша, ніж у будь-якої іншої військової держави у світі. Вона заснована на звичайних збройних силах, ракетах та ядерній зброї. У жодної держави у світі немає причин перевіряти рішучість цього Альянсу", - сказав президент Фінлянді.

Також він додав, що мета російської "інформаційної війни" полягає у тому, щоб посіяти страх у Європі. Зокрема, щоб європейці ставили питання, а чи нападає Росія на НАТО і Європу, і чи застосує ядерну зброю.

За його словами, Росія може загострити війну лише одним способом, а саме – мобілізацією. Стубб вважає, що восени у Росії справді може бути мобілізація, проте цей процес загрожує внутрішній ситуації в РФ.

"Наразі можливості Росії щодо ескалації дуже обмежені. Єдине, що Росія ще може використовувати для ескалації - це мобілізація. І я вважаю, що мобілізація матиме внутрішньополітичні наслідки для Росії", - резюмував Стубб.