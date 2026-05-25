Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Стубб розкрив реальне співвідношення втрат України та РФ

12:30 25.05.2026 Пн
2 хв
Як президент Фінляндії охарактеризував ситуацію на фронті для Києва?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Александр Стубб (Getty Images)

Президент Фінляндії Александр Стубб розповів, скільки загиблих окупантів припадає на одного загиблого українського захисника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Фінський президент вважає, що для України ситуація у військовому плані виглядає набагато краще, ніж будь-коли за час повномасштабної війни.

"Перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім три роки - це була стійкість. А зараз це суто математика", - заявив Стубб.

За його словами, зараз на одного загиблого українського військового припадає вісім загиблих російських окупантів.

"Крім того, популярність війни в Росії падає, тобто Україна наразі має перевагу", - наголосив президент Фінляндії.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що втрати росіян на Донбасі зросли втричі, при цьому їх просування залишається мінімальним.

За словами Паліси, попри амбітні плани росіян на 2026 рік, реальних сил для їхнього втілення у Кремля наразі недостатньо.

Крім того, у країні-агресорці дедалі помітнішими стають наслідки великих втрат у повномасштабній війні проти України. Російські ЗМІ повідомляють, що через потік поранених цивільні лікарні та пологові будинки у РФ масово перепрофільовують під військові госпіталі.

Водночас у російських регіонах скаржаться на дефіцит лікарів, нестачу місць у стаціонарах та проблеми з доступом до медичної допомоги для цивільних пацієнтів.

