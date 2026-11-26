"Чи я оптимістично налаштований щодо того, що війна в Україні закінчиться до кінця року? Не думаю. А це означає, що нам доведеться готуватися до важкої зими в Україні, що, по суті, означає протиповітряну оборону, енергетичні об'єкти та фінанси", - сказав Стубб.

Уроки України для Європи

Окремо фінський лідер заговорив про країни, які здатні вести сучасну війну.

"У світі є рівно дві країни, плюс кілька інших, які зараз можуть вести сучасну війну, а саме Росія та Україна. Звісно, Ізраїль та інші, Сполучені Штати. Я цього не заперечую. Але суть у тому, що уроки, винесені з України, тепер починають поширюватися й на Європу", - заявив Стубб.

Нагадаємо, Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре через російського олігарха вийшли на главу Кремля, щоб не допустити прямого зіткнення на Балтиці.

За даними The Wall Street Journal, у розмові 27 жовтня Стубб пообіцяв, що Фінляндія не блокуватиме Балтику в мирний час.