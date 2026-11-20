Росія хотіла, щоб Україну згадали в підсумковій декларації саміту лідерів США, Китаю та Росії. Американці цьому завадили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в акаунті президента Фінляндії Александра Стубба у соцмережі Wrld.

Стубб прокоментував переговори президента США Дональда Трампа, голови Китаю Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна.

"Зрозуміло, що президент Трамп, президент Сі та президент Путін обговорювали і Україну. Наскільки я розумію, Росія хотіла, щоб Україну згадали в підсумковій декларації. Американці цьому завадили, і це було добре", - сказав Стубб.

Окремо фінський лідер розповів про допомогу Україні.

"Факт у тому, що Україна добре тримається на фронті. Але Україні потрібна допомога з протиповітряною обороною та енергетичним обладнанням, а ще економічна підтримка. Через позики ЄС вона отримує 45 мільярдів євро. Ще 25 мільярдів поки бракує", - сказав Стубб.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп телефонував європейським лідерам з борту літака Air Force One.

Під час розмови американський президент розповів про свої переговори з російським диктатором і Сі Цзіньпіном.