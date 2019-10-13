СЦКК зафиксировал минометный обстрел на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации в воскресенье, 13 октября, зафиксировала факт применения российско-оккупационными силами минометов против подразделений Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным наблюдателей, российские наемники сегодня применили запрещенные минскими соглашениями минометы 82-го калибра во время обстрела позиций украинских военных в районе Новолуганского. Оккупанты выпустили по подразделениям Объединенных сил 3 мины.

Кроме того, минометный обстрел украинских позиций вблизи Новолуганского был зафиксирован вчера, 12 октября. Тогда оккупационные войска дважды стреляли по украинским военным из минометов калибра 82 мм.

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "Тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований, а также настаивает осуществить влияние на НЗФ России с целью сохранения достигнутого перемирия", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что российско-оккупационные войска с начала 13 октября 4 раза нарушили режи прекращения огня на луганском направлении. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и минометов. Потерь среди подразделений Объединенных сил по состоянию на 12:00 нет.