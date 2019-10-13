СЦКК зафіксував мінометний обстріл на Донбасі

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації у неділю, 13 жовтня, зафіксувала факт застосування російсько-окупаційними силами мінометів проти підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними спостерігачів, російські найманці сьогодні застосували заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру під час обстрілу позицій українських військових в районі Новолуганського. Окупанти випустили по підрозділам Об'єднаних сил 3 міни.

Крім того, мінометний обстріл українських позицій поблизу Новолуганського було зафіксовано вчора, 12 жовтня. Тоді окупаційні війська двічі стріляли по українським військовим з мінометів калібру 82 мм.

"Українська сторона СЦКК закликає представників СММ ОБСЄ зафіксувати факти грубих порушень встановленого режиму "Тиша" з боку незаконних збройних формувань, а також наполягає здійснити вплив на НЗФ Росії з метою збереження досягнутого перемир'я", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційні війська від початку 13 жовтня 4 рази порушили режи припинення вогню на луганському напрямку. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем та мінометів. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил станом на 12:00 немає.