В СЦКК фиксируют грубые нарушения боевиков по отводу вооружения на Донбассе

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксирует грубые нарушения со cтороны боевиков на Донбассе. Они связаны с отводом вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба СЦКК.

"27 декабря БПЛА среднего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал 1 ед. 122 мм гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки, а 28 декабря БПЛА дальнего радиуса действия миссии зафиксировал 23 ед. реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", из которых 2 ед. на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск и 21 ед. вблизи населенного пункта Хрустальный", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что все указанное вооружение размещено с нарушениями линии отвода, о чем свидетельствует и отчет СММ ОБСЕ от 30 декабря 2020 года.

"28 декабря БПЛА... зафиксировал 60 ед. вооружения, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения, а именно: 35 ед. на полигоне вблизи н.п. Мирное и еще 25 ед. на полигоне вблизи н.п. Минусинск ", - говорится в сообщении.

Украина в СЦКК отмечает, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

Напомним, в разведке Минобороны сообщали, что боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм. Тем самым они нарушают договоренности по их отводу.