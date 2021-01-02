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У СЦКК фіксують грубі порушення бойовиків щодо відведення озброєння на Донбасі

Автор: Юлія Струк

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін фіксує грубі порушення з боку бойовиків на Донбасі. Вони пов'язані з відведенням озброєння.

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Про це повідомляє прес-служба СЦКК.

"27 грудня БПЛА середнього радіуса дії СММ ОБСЄ зафіксував 1 од. 122 мм гаубицю Д-30 поблизу населеного пункту Ставки, а 28 грудня БПЛА дальнього радіуса дії місії зафіксував 23 од. реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", з яких 2 од. на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ та 21 од. поблизу населеного пункту Хрустальний", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що все зазначене озброєння розміщене з порушеннями лінії відведення, про що свідчить і звіт СММ ОБСЄ від 30 грудня 2020 року.

"28 грудня БПЛА... зафіксував 60 од. озброєння, розміщеного за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання, а саме: 35 од. на полігоні поблизу н.п. Мирне та ще 25 од. на полігоні поблизу н.п. Мінусинськ”, - сказано у повідомленні.

Україна в СЦКК наголошує, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості.

Нагадаємо, у розвідці Міноборони повідомляли, що бойовики на Донбасі продовжують приховано утримувати на цивільних промислових об’єктах артилерійські системи калібром 100 мм. Тим самим вони порушують домовленості щодо їх відведення.

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