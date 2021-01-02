ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В СЦКК фиксируют грубые нарушения боевиков по отводу вооружения на Донбассе

Донбасс, Суббота 02 января 2021 14:24
В СЦКК фиксируют грубые нарушения боевиков по отводу вооружения на Донбассе
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Юлия Струк

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон фиксирует грубые нарушения со cтороны боевиков на Донбассе. Они связаны с отводом вооружения.

Об этом сообщает пресс-служба СЦКК.

"27 декабря БПЛА среднего радиуса действия СММ ОБСЕ зафиксировал 1 ед. 122 мм гаубицу Д-30 вблизи населенного пункта Ставки, а 28 декабря БПЛА дальнего радиуса действия миссии зафиксировал 23 ед. реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", из которых 2 ед. на полигоне вблизи населенного пункта Минусинск и 21 ед. вблизи населенного пункта Хрустальный", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что все указанное вооружение размещено с нарушениями линии отвода, о чем свидетельствует и отчет СММ ОБСЕ от 30 декабря 2020 года.

"28 декабря БПЛА... зафиксировал 60 ед. вооружения, размещенного по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения, а именно: 35 ед. на полигоне вблизи н.п. Мирное и еще 25 ед. на полигоне вблизи н.п. Минусинск ", - говорится в сообщении.

Украина в СЦКК отмечает, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности.

Напомним, в разведке Минобороны сообщали, что боевики на Донбассе продолжают скрыто удерживать на гражданских промышленных объектах артиллерийские системы калибром 100 мм. Тем самым они нарушают договоренности по их отводу.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Вооруженные силы УкраиныДонбассбоевикиСЦКК

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь