UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

По сценарию Донбасса. Россия готовится отправлять "гумконвои" по Запорожской области

Фото: Российский "гумконвой" на Донбассе (v-variant.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Российские оккупанты готовятся организовать "гуманитарные конвои" во временно оккупированные населенные пункты Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.

Российские оккупанты завезли в захваченный порт Бердянска грузовые КамАЗы Министерства чрезвычайных ситуаций России. Подобные колонны белых тентованных грузовиков войска РФ использовали в "ЛДНР".

"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвой" в Запорожскую область", – говорится в сообщении.

К слову, российские военные открыли огонь по эвакуационным автобусам из Мариуполя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская областьГуманитарная помощьВС РФГенштаб ВСУВторжение России в УкраинуВойна России против Украины