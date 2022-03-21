По сценарию Донбасса. Россия готовится отправлять "гумконвои" по Запорожской области

Российские оккупанты готовятся организовать "гуманитарные конвои" во временно оккупированные населенные пункты Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию Генштаба ВСУ в Facebook.
Российские оккупанты завезли в захваченный порт Бердянска грузовые КамАЗы Министерства чрезвычайных ситуаций России. Подобные колонны белых тентованных грузовиков войска РФ использовали в "ЛДНР".
"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвой" в Запорожскую область", – говорится в сообщении.
К слову, российские военные открыли огонь по эвакуационным автобусам из Мариуполя.
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