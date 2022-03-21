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За сценарієм Донбасу. Росія готується відправляти "гумконвої" по Запорізькій області

Фото: Російський "гумконвой" на Донбасі (v-variant.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Російські окупанти готуються організувати "гуманітарні конвої" до тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російські окупанти завезли до захопленого порту Бердянська вантажні КамАЗи Міністерства надзвичайних ситуацій Росії. Подібні колони білих тентованих вантажівок війська РФ використовували в "ЛДНР".

"Подібні вантажівки використовувалися для прихованого транспортування боєприпасів на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей. Зазначене може свідчити про наміри окупантів організувати подібні “гумконвої” до Запорізької області", – йдеться в повідомленні.

До слова, російські військові відкрили вогонь по евакуаційних автобусах з Маріуполя.

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