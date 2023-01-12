"Сценарій-2014 не повториться". Подоляк окреслив єдине бачення закінчення війни

Російські загарбники можуть навіть не сподіватися на сценарій подій 2014 року. Війна закінчиться виходом України на свої кордони та трибуналом для РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ще раз про офіційну позицію: 1. РФ може не сподіватись на повторення сценарію-2014 "ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати"; 2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами..." - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Додамо, тим часом на Захожі вважають, що Російська Федерація не має наміру зупинятися і готується до продовження війни. Тому, в НАТО закликали бути готовим до довготривалої підтримки України.

Детальніше про закінчення війни читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України".

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