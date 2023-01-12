ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Сценарій-2014 не повториться". Подоляк окреслив єдине бачення закінчення війни

Новость на русском →
Київ, Четвер 12 січня 2023 12:47
"Сценарій-2014 не повториться". Подоляк окреслив єдине бачення закінчення війни Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські загарбники можуть навіть не сподіватися на сценарій подій 2014 року. Війна закінчиться виходом України на свої кордони та трибуналом для РФ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника глави Офісу президента Михайла Подоляка.

"Ще раз про офіційну позицію: 1. РФ може не сподіватись на повторення сценарію-2014 "ми вас вбиваємо, потім ви розраховуєтесь з нами землями, ми робимо паузу та йдемо знову вас вбивати"; 2. Війна закінчиться на кордонах 1991 року з трибуналом, репараціями та довічними термінами..." - написав Подоляк.

Нагадаємо, раніше очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Додамо, тим часом на Захожі вважають, що Російська Федерація не має наміру зупинятися і готується до продовження війни. Тому, в НАТО закликали бути готовим до довготривалої підтримки України.

Детальніше про закінчення війни читайте в матеріалі РБК-Україна "Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Подоляк Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі