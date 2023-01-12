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"Сценарий-2014 не повторится". Подоляк очертил единое видение окончания войны

Новина українською →
Киев, Четверг 12 января 2023 12:47
"Сценарий-2014 не повторится". Подоляк очертил единое видение окончания войны Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские захватчики могут не надеяться на сценарий событий 2014 года. Война завершится выходом Украины на свои границы и трибуналом для РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Еще раз об официальной позиции: 1. РФ может не надеяться на повторение сценария-2014" мы вас убиваем, потом вы рассчитываетесь с нами землями, мы делаем паузу и идем снова вас убивать"; 2. Война закончится на границах 1991 года с трибуналом, репарациями и пожизненными сроками..." - написал Подоляк.

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что этот год для Украины будет победным и анонсировал большое контрнаступление ВСУ весной.

Добавим, тем временем на Западе считают, что Российская Федерация не намерена останавливаться и готовится к продолжению войны. Поэтому в НАТО призвали быть готовым к долговременной поддержке Украины.

Детальнее об окончании войны читайте в материале РБК-Украина "Чего ждать от войны с Россией в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины".

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Ирина Подоляк Войска РФ Война России против Украины
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