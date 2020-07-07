Струневич призвал возобновить работу Комитета обеспечения доступности лиц с инвалидностью

Комитет обеспечения доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры при Минрегионе может полностью прекратить свою деятельность. Этого нельзя допустить, поскольку он является платформой для решения проблем людей с ограниченной мобильностью.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич на своей странице в Facebook.

"Сейчас существует угроза полного прекращения деятельности Комитета обеспечения доступности. Мы с единомышленниками обратились в Минрегион с обращением не допустить этой ошибки. Ведь мы должны способствовать равным возможностям для всех украинцев", - сообщил он.

Нардеп также напомнил, что Комитет был создан еще в 2017 году и проработал всего 2 года.

"Последнее заседание было еще в марте 2019 года. Больше активных действий Комитета не наблюдалось", - уточнил он.

По словам Струневича, сейчас в Украине 2,8 млн людей с инвалидностью являются фактически изолированными от общества.

"80% этих людей - трудоспособные, они могут и хотят работать, хотят быть частью нашего общества и мы имеем на это законное право реализовать", - подчеркнул он.

Напомним, 14 июня был введен в действие закон "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, которые передвигаются в креслах колесных". Документ вступил в силу с 14 декабря.