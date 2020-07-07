Струневич закликав відновити роботу Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю

Комітет забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні може повністю припинити свою діяльність. Цього не можна допустити, оскільки він є платформою для вирішення проблем людей з обмеженою мобільністю.

Про це заявив народний депутат, заступник голови парламентського Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Вадим Струневич на своїй сторінці в Facebook.

"Зараз існує загроза повного припинення діяльності Комітету забезпечення доступності. Ми з однодумцями звернулися до Мінрегіону зі зверненням не допустити цієї помилки. Адже ми маємо сприяти рівним можливостям для всіх українців", - повідомив він.

Нардеп також нагадав, що Комітет був створений ще у 2017 році й пропрацював лише 2 роки.

"Останнє засідання було ще в березні 2019 року. Більше активних дій Комітету не спостерігалось", - уточнив він.

За словами Струневича, наразі в Україні 2,8 млн людей з інвалідністю є фактично ізольованими від суспільства.

"80% цих людей - працездатні, вони можуть і хочуть працювати, хочуть бути частиною нашого суспільства і ми маємо це законне право реалізувати”, - наголосив він.

Нагадаємо, 14 червня було введено у дію закон "Про внесення змін до закону України "Про дорожній рух" про організацію дорожнього руху для осіб, що пересуваються у кріслах колісних". Документ набув чинності з 14 грудня.