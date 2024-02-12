UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Структура Siemens у Росії почне процес ліквідації

Архівне фото: Структура Siemens у Росії почне процес ліквідації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська структура німецької компанії Siemens AG планує ініціювати в лютому 2024 року процедуру добровільної ліквідації.

Про це заявила компанія ТОВ "Системс", повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання "Інтерфакс".

Причиною стала неможливість продовження своєї звичайної діяльності, пов'язаної з імпортом товарів у РФ.

У 2023 році виручка ТОВ "Системс" значно впала, а на балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках.

Компанія нагадала, що у зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення і постачання в країну.

Вихід Siemens із Росії

Siemens почала роботу в Росії ще в середині XIX століття, співпраця не припинялася, зокрема, в період СРСР.

Як випливає зі звіту ТОВ "Системс", станом на кінець 2023 року в Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens AG. 

На даний момент частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, частина - змінила власників.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішила продати свій бізнес у Росії.

Раніше повідомлялось, що один із найбільших банків Франції Societe Generale незабаром продасть свій бізнес у Росії та покине ринок країни-агресора.

Також найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі. Таким чином він остаточно залишив ринок РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяSiemens