Структура Siemens у Росії почне процес ліквідації

Причиною стала неможливість продовження своєї звичайної діяльності, пов'язаної з імпортом товарів у РФ.

У 2023 році виручка ТОВ "Системс" значно впала, а на балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках.

Компанія нагадала, що у зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення і постачання в країну.

Вихід Siemens із Росії

Siemens почала роботу в Росії ще в середині XIX століття, співпраця не припинялася, зокрема, в період СРСР.

Як випливає зі звіту ТОВ "Системс", станом на кінець 2023 року в Росії було зареєстровано 18 структур, пов'язаних із Siemens AG.

На даний момент частина з них ліквідована або перебуває в процесі ліквідації, частина - змінила власників.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішила продати свій бізнес у Росії.

Раніше повідомлялось, що один із найбільших банків Франції Societe Generale незабаром продасть свій бізнес у Росії та покине ринок країни-агресора.

Також найбільший банк Кіпру, Bank of Cyprus, закрив свої представництва в Москві та Санкт-Петербурзі. Таким чином він остаточно залишив ринок РФ.