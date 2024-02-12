RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Структура Siemens в России начнет процесс ликвидации

Архивное фото: Структура Siemens в России начнет процесс ликвидации (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская структура немецкой компании Siemens AG планирует инициировать в феврале 2024 года процедуру добровольной ликвидации.

Об этом заявила компания ООО "Системс", сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

Причиною стала неможливість продовження своєї звичайної діяльності, пов'язаної з імпортом товарів у РФ.

У 2023 році виручка ТОВ "Системс" значно впала, а на балансі компанії майже не залишилося активів, крім дебіторської заборгованості та грошових коштів на рахунках.

Компанія нагадала, що у зв'язку із санкціями ЄС щодо Росії Siemens AG у березні 2022 року призупинив нові замовлення і постачання в країну.

Выход Siemens из России

Siemens начала работу в России еще в середине XIX века, сотрудничество не прекращалось, в том числе в период СССР.

Как следует из отчета ООО "Системс", по состоянию на конец 2023 года в России было зарегистрировано 18 структур, связанных с Siemens AG. 

На данный момент часть из них ликвидирована или находится в процессе ликвидации, часть - сменила собственников.

Международный бизнес покидает рынок России

После введения странами Запада санкций против РФ ряд иностранных брендов решили продать свой бизнес в России.

Ранее сообщалось, что один из крупнейших банков Франции Societe Generale в скором времени продаст свой бизнес в России и покинет рынок страны-агрессора.

Также крупнейший банк Кипра, Bank of Cyprus, закрыл свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Таким образом он окончательно покинул рынок РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияSiemens