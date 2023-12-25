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Один із найбільших банків Франції найближчим часом продасть свій бізнес у Росії

Росія, Понеділок 25 грудня 2023 17:56
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Один із найбільших банків Франції найближчим часом продасть свій бізнес у Росії Архівне фото: Один із найбільших банків Франції найближчим часом продасть свій бізнес у Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Один із найбільших банків Франції Societe Generale незабаром продасть свій бізнес у Росії та покине ринок країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що Societe Greenerale може завершити свій відхід з Росії, продавши частки в деяких найбільших компаніях країни на суму близько 75 мільйонів доларів своєму колишньому місцевому підрозділу ПАТ "Росбанк".

Російський диктатор Володимир Путін у неділю затвердив указ, що дозволяє "Росбанку" викуповувати російські акції у французького банку.

У портфель входять невеликі пакети акцій найбільших компаній країни, таких як ПАТ "Газпром" , виробник рафінованого нікелю ПАТ "ГМК "Норильський нікель" , нафтові компанії ПАТ "Лукойл" і ПАТ "Роснафта" і ще 20 холдингів.

Російський олігарх Володимир Потанін раніше купив частку Societe Generale в "Росбанке". Пізніше мільярдер потрапив під санкції США і Великої Британії.

Societe Generale

Французький фінансовий конгломерат, разом із BNP Paribas, Crédit Agricole і Groupe BPCE становить "велику четвірку" банківського ринку держави.

Société Générale на 2017 рік був третім найбільшим банком Франції і 20-м у світі за розміром активів. З 2011 року входить до числа глобально системно значущих банків.

Міжнародний бізнес залишає ринок Росії

Після введення країнами Заходу санкцій проти РФ низка іноземних брендів вирішили продати свій бізнес у Росії.

Нещодавно японська компанія з виробництва шин Bridgestone продала свій завод в Ульяновську і остаточно покинула ринок Росії.

Також Сполучені Штати Америки дозволили найбільшому банку Британії HSBC продати свій бізнес у Росії.

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