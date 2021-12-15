На стройке под Харьковом взорвался газовый баллон. Пострадали два охранника

В поселке Коротыч под Харьковом взорвался газовый баллон. Двух мужчин с ожогами доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области .

Сообщается, что утром в полицию поступило сообщение о взрыве.

"На месте полицейские установили, что на территории строительной площадки произошел взрыв газового баллона объемом 5 литров. В результате происшествия пострадали два охранника. 43 и 64-летние мужчины с термическими ожогами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что пострадавшие в тяжелом состоянии доставлены в отделение реанимации Харьковской городской клинической больницы скорой помощи. Решается вопрос об открытии уголовного производства.