На будівництві під Харковом вибухнув газовий балон. Постраждали два охоронці

У селищі Коротич під Харковом вибухнув газовий балон. Двох чоловіків з опіками доставили в лікарню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

Повідомляється, що вранці в поліцію надійшло повідомлення про вибух.

"На місці поліцейські встановили, що на території будівельного майданчика стався вибух газового балона об'ємом 5 літрів. В результаті події постраждали два охоронці. 43 і 64 - річні чоловіки з термічними опіками доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що постраждалі у важкому стані доставлені до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.