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Что строят в Украине в военное время: эксперт назвала приоритеты девелоперов

Для проектов-половинок первоочередным является вопрос дальнейшего финансирования (фото Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

Для завершения строительства ЖК в состоянии готовности около 50% девелоперы должны разработать программы выплат квартир на срок от 5-7 лет и выработать новую модель работы, адаптированную к реалиям военного времени.

Об этом в комментарии для РБК-Украина Realty рассказала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак.

Краны на стройплощадках уже работают

Рынок первичной недвижимости, несмотря на довольно сложную ситуацию в зоне боевых действий, шаг за шагом вырабатывает новую адаптивную модель работы. В ее основе несколько ключевых моментов, главный среди которых – первоочередное окончание строительства жилых комплексов, которые на момент начала войны были завершены более чем наполовину.

"Прежде всего краны работают на объектах со степенью готовности от 50%, – рассказывает Виктория Берещак. – Это связано с желанием выполнить обязательства перед инвесторами и не попасть в репутационную ловушку из-за отсутствия строительной динамики на площадках, где это возможно".

Объекты высокой степени готовности (более 75%) застройщики будут завершать за счет накопленных резервов, а вот для проектов-половинок первоочередным является вопрос дальнейшего финансирования строительства.

Страховка от форс-мажора

Для предотвращения возможным вынужденным задержкам, девелоперы сосредоточились на разработке новых логистических цепочек, закупки строительных материалов с запасом для завершения проекта таким образом, чтобы в случае форс-мажорных обстоятельств, вроде прилета ракеты в производственные мощности, проблем с комплектующими не возникало.

По мнению Виктории Берещак, успех взаимодействия с потенциальными покупателями в таких проектах будет зависеть от готовности девелоперов разработать гибкие программы выплат квартир на срок от 5-7 лет и больше. Для этого нужна устойчивая финансовая модель компании и отсутствие зависимости сугубо от денег инвесторов. Процент собственных средств в проекте должен быть не менее 60-70%.

Ранее мы писали , что происходит на рынке новостроек Украины.

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