Цены растут, рассрочки возвращаются: что происходит на рынке новостроек Украины

По итогам июня средние цены на квартиры в новостройках и строящихся домах выросли в сравнении с февралем. При этом, в отличие от довоенного периода, темпы и объемы продаж значительно снизились.

Что происходит на рынке первичной недвижимости в разных регионах страны сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику портала ЛУН .

Почему растут цены на квартиры

Повышение цен на фоне общей нестабильности и спада потребительского спроса сами застройщики объясняют двумя факторами.

Во-первых, за предыдущие месяцы заметно выросли цены на строительные материалы, что привело к увеличению себестоимости.

Во-вторых, возобновление строительных работ произошло главным образом в тех ЖК, которые на момент начала войны находились в состоянии, близком к завершению, что всегда дороже, чем на более ранних этапах. А вот строительство новых очередей пока откладывается.

"Текущие продажи ощутимо ниже довоенных, – отмечает директор по маркетингу ЛУН Денис Судилковский. – По утверждениям застройщиков, сейчас формируется отложенный спрос. Инвесторы присматриваются к новостройкам, но не готовы вкладывать так активно, как до войны, из-за непредсказуемости будущего".

При этом процесс возобновления строек происходит неравномерно в разных регионах Украины. Так, в западных областях возобновлены работы на 90% ЖК. В Одесской области этот показатель составляет более 60%. А вот в Киеве – всего около 40%.

Как изменился спрос на квартиры в новостройках

Интерес к инвестициям в недвижимость в западных регионах страны достигает в среднем 60% по сравнению с довоенным уровнем. В то время как в областях, близких к линии военных действий, уровень заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов составляет 20-30% от февральских показателей.

Киев и область

В июне средняя цена квадратного метра в новостройках Киева составила 1310 долларов. Это на 3% выше, чем было в феврале.

В Киевской области средняя цена за кв. метр нового жилья, по состоянию на начало июля, обойдется в 800 долларов.

Желающим приобрести однокомнатную квартиру в новостройке следует рассчитывать на бюджет от 1,7 млн гривен – по такой цене сейчас в Киеве продают самые маленькие однушки. За двухкомнатную квартиру придется заплатить от 2,5 млн гривен и выше.

Львовская область

Регион демонстрирует значительный рост цен на жилье в сравнении с довоенным уровнем. Это объясняется удаленностью от зоны боевых действий в сочетании с развитой инфраструктурой и тенденцией, что с начала войны многие компании национального масштаба перенесли сюда свои офисы и штаб-квартиры.

По отношению к февралю квартиры во Львове и области подорожали на 10% в долларовом выражении и уже вплотную приблизились по стоимости к Киеву. Так, самая доступная однокомнатная квартира обойдется в 1,6 млн гривен, а за двухкомнатную придется отдать как минимум 2,4 млн без учета персональных скидок.

Как мы отмечали ранее, во Львовской области рост цен коснулся всех классов жилья.

Одесская область

Одесская область на фоне динамичного возобновления строительства привлекает более доступными ценами по сравнению с Киевом и Львовом. При этом, после небольшого проседания в предыдущие месяцы, цены вернулись к довоенному уровню. В разрезе разных классов ЖК отмечается рост цен даже на самые доступные варианты.

Самая маленькая однушка в новостройке в Одессе сейчас стоит от 1,1 млн гривен. Цены на двухкомнатные квартиры начинаются с 1,7 млн без учета скидок.

Западные регионы Украины

В регионах Западной Украины, принявших львиную долю вынужденных переселенцев из центральных и восточных областей страны, также отмечается рост цен на квартиры в новостройках.

Так, в Закарпатской области стоимость квадратного метра жилья сейчас составляет 960 долларов – против 750 долларов год назад. Соответственно – цены выросли почти на 30%.

Ивано-Франковская область также демонстрирует удорожание квартир во всех классах новостроек по сравнению с ценами годичной давности. Жилой комплекс в Івано-Франковске (фото ЛУН)

Ждать ли скидок и рассрочек на квартиры в новостройках

К концу июня рынок первичной недвижимости демонстрировал гибкость и разнообразие предложения и высокую активность возобновления строительства. При этом застройщики понимают, что в отличие от довоенного периода, заинтересованность со стороны потенциальных инвесторов не равна решению покупать жилье прямо сейчас.

По словам Дениса Судилковского, застройщики пробуют подогреть спрос специальными предложениями – такими как длительная рассрочка на готовые или почти готовые квартиры. И в целом, в офисах продаж уже готовы предлагать специальные финансовые условия для решительных инвесторов.