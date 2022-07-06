RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що будують в Україні у воєнний час: експерт назвала пріоритети девелоперів

Для проектів-половинок першочерговим є питання подальшого фінансування (фото Віталій Носач, РБК-Україна
Автор: Леся Панченко

Для завершення будівництва ЖК у стані готовності біля 50% девелопери мають розробити програми виплат квартир на термін від 5-7 років і виробити нову модель роботи, адаптовану до реалій воєнного часу.

Про це у коментарі для РБК-Україна Realty розповіла експерт ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Крани на будмайданчиках вже працюють

Ринок первинної нерухомості, попри доволі складну ситуацію у зоні бойових дій, крок за кроком випрацьовує нову адаптивну модель роботи. В її основі кілька ключових моментів, головний серед яких – першочергове закінчення будівництва житлових комплексів, які на момент початку війни були завершені більш ніж наполовину.

"Насамперед крани працюють на об’єктах зі ступенем готовності від 50%, – розповідає Вікторія Берещак. – Це пов’язано з бажанням виконати зобов’язання перед інвесторами і не потрапити в репутаційну пастку через відсутність будівельної динаміки на майданчиках, де це можливо".

Об’єкти високого ступеня готовності (понад 75%) забудовники будуть завершувати за рахунок накопичених резервів, а ось для проектів-половинок першочерговим є питання подальшого фінансування будівництва.

Страхування від форс-мажору

Задля запобігання можливим вимушеним затримкам, девелопери зосередились на напрацюванні нових логістичних ланцюжків, закупівлі будівельних матеріалів із запасом для завершення проекту таким чином, щоб у разі форс-мажорних обставин, на кшталт прильоту ракети в виробничі потужності, проблем з комплектуючими не виникало.

На думку Вікторії Берещак успіх взаємодії з потенційними покупцями у таких проектах залежатиме від готовності девелоперів розробити гнучкі програми виплат квартир на термін від 5-7 років і більше. Для цього потрібна стійка фінансова модель компанії та відсутність залежності суто від грошей інвесторів. Відсоток власних коштів у проекті має бути не менше 60-70%.

Раніше ми писали , що відбувається на ринку новобудов України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житло