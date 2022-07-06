Що будують в Україні у воєнний час: експерт назвала пріоритети девелоперів

Крани на будмайданчиках вже працюють

Ринок первинної нерухомості, попри доволі складну ситуацію у зоні бойових дій, крок за кроком випрацьовує нову адаптивну модель роботи. В її основі кілька ключових моментів, головний серед яких – першочергове закінчення будівництва житлових комплексів, які на момент початку війни були завершені більш ніж наполовину.

"Насамперед крани працюють на об’єктах зі ступенем готовності від 50%, – розповідає Вікторія Берещак. – Це пов’язано з бажанням виконати зобов’язання перед інвесторами і не потрапити в репутаційну пастку через відсутність будівельної динаміки на майданчиках, де це можливо".

Об’єкти високого ступеня готовності (понад 75%) забудовники будуть завершувати за рахунок накопичених резервів, а ось для проектів-половинок першочерговим є питання подальшого фінансування будівництва.

Страхування від форс-мажору

Задля запобігання можливим вимушеним затримкам, девелопери зосередились на напрацюванні нових логістичних ланцюжків, закупівлі будівельних матеріалів із запасом для завершення проекту таким чином, щоб у разі форс-мажорних обставин, на кшталт прильоту ракети в виробничі потужності, проблем з комплектуючими не виникало.

На думку Вікторії Берещак успіх взаємодії з потенційними покупцями у таких проектах залежатиме від готовності девелоперів розробити гнучкі програми виплат квартир на термін від 5-7 років і більше. Для цього потрібна стійка фінансова модель компанії та відсутність залежності суто від грошей інвесторів. Відсоток власних коштів у проекті має бути не менше 60-70%.