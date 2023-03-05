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Строки ремонтів в Одесі та можливі відключення через вітер. Яка ситуація зі світлом

Фото: яка ситуація зі світлом в Україні 5 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Через рвучкий сильний вітер в Україні можливі пошкодження електромереж. В Одесі планують закінчити додаткові ремонти на енергооб'єктах, розпочаті сьогодні, до 15 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Через рвучкий сильний вітер можливі пошкодження в мережах обленерго та пов’язане з цим тимчасове припинення електропостачання. Про ситуацію саме в вашому регіоні можна дізнатися у соцмережах та на сайті обленерго", - йдеться в повідомленні.

При цьому, до 15 березня планується завершити основні роботи для відновлення надійності живлення в Одесі та області, при цьому обмеження споживачів вводитись не будуть.

"Плануємо, що ці роботи будуть проводитись без додаткового обмеження споживачів", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Як повідомлялось, з сьогодні, 5 березня енергетики розпочали додаткові ремонти на енергооб'єктах в Одеській області.

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