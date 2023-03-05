Сроки ремонтов в Одессе и возможные отключения из-за ветра. Какая ситуация со светом

Из-за порывистого сильного ветра в Украине возможны повреждения электросетей. В Одессе планируют завершить дополнительные ремонты на энергообъектах, начатые сегодня, до 15 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго", - говорится в сообщении.

При этом до 15 марта планируется завершить основные работы для восстановления надежности энергоснабжения в Одессе и области, при этом ограничения потребителей вводиться не будут.

"Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.