Сроки ремонтов в Одессе и возможные отключения из-за ветра. Какая ситуация со светом

Из-за порывистого сильного ветра в Украине возможны повреждения электросетей. В Одессе планируют завершить дополнительные ремонты на энергообъектах, начатые сегодня, до 15 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Из-за порывистого сильного ветра возможны повреждения в сетях облэнерго и связанное с этим временное прекращение электроснабжения. О ситуации именно в вашем регионе можно узнать в соцсетях и на сайте облэнерго", - говорится в сообщении.
При этом до 15 марта планируется завершить основные работы для восстановления надежности энергоснабжения в Одессе и области, при этом ограничения потребителей вводиться не будут.
"Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Как сообщалось, с сегодняшнего дня, 5 марта энергетики начали дополнительные ремонты на энергообъектах в Одесской области.
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