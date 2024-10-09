Строк оформлення права власності на земельні паї в Україні продовжують: деталі

У вівторок, 8 жовтня, Верховна Рада схвалила законопроект №11150 у повторному другому читанні - з урахуванням пропозицій президента. Документ, зокрема, продовжує строк оформлення права власності на земельні паї в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідний документ.
За словами голови комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Олександра Гайду, законопроект №11150 має на меті:
"Відповідно до чинного законодавства, власники земельних паїв або їхні спадкоємці, які не встигли оформити право власності на них, повинні це зробити до 1 січня 2025 року", - нагадав нардеп.
Він додав, що в разі недотримання процедури, вважатиметься, що люди відмовилися від одержання земельної ділянки, а неоформлені землі переходять у комунальну власність територіальної громади за місцем розташування.
"Війна, окупація значних територій, виїзд людей за кордон - все це ускладнює дотримання власниками земельних паїв передбачених строків на оформлення. Тому продовження терміну є логічним кроком", - зауважив Гайду.
Виходячи з цього, ухвалений парламентом проект закону продовжує до 1 січня 2028 року крайній строк:
Отже, після набуття законом чинності, власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець, вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки, якщо не оформить право власності на неї до 1 січня 2028 року.
Крім того, ухвалений парламентом документ:
Нагадаємо, проект закону №11150 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин, був зареєстрований у Верховній Раді 4 квітня 2024 року.
22 травня парламентарі схвалили його в другому читанні. Проте президент Володимир Зеленський ветував законопроект і повернув до ВРУ з власними пропозиціями.
20 серпня нардепи підтримали закон в доопрацьованій редакції, однак глава держави знову повернув його до парламенту 5 вересня.
8 жовтня Верховна Рада знову розглянула законопроект і схвалила його у повторному другому читанні (в цілому, з урахуванням пропозицій президента України). "За" документ проголосували 253 народних обранці.
Було підтримано, зокрема, зауваження президента про те, що всі землі, зайняті водними об'єктами загальнодержавного значення, вважаються землями державної власності.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, проект закону №11150, коментар Олександра Гайду на сайті "Слуга Народу".
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