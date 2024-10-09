Срок оформления права собственности на земельные паи в Украине продлевают: детали

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11150 в повторном втором чтении - с учетом предложений президента. Документ, в частности, продлевает срок оформления права собственности на земельные паи в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.
По словам главы комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, законопроект №11150 преследует цель:
"В соответствии с действующим законодательством, владельцы земельных паев или их наследники, не успевшие оформить право собственности на них, должны это сделать до 1 января 2025 года", - напомнил нардеп.
Он добавил, что в случае несоблюдения процедуры, считается, что люди отказались от получения земельного участка, а неоформленные земли переходят в коммунальную собственность территориальной общины по месту нахождения.
"Война, оккупация значительных территорий, выезд людей за границу - все это усложняет соблюдение владельцами земельных паев предусмотренных сроков на оформление. Поэтому продление срока является логичным шагом", - отметил Гайду.
Исходя из этого, принятый парламентом проект закона продлевает до 1 января 2028 года крайний срок:
Следовательно, после вступления закона в силу, собственник невостребованной земельной доли (пая) или его наследник, будет считаться отказавшимся от получения земельного участка, если не оформит право собственности на него до 1 января 2028 года .
Кроме того, принятый парламентом документ:
Напомним, проект закона №11150 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет защиты интересов собственников земельных долей (паев), а также применения административной процедуры в сфере земельных отношений, был зарегистрирован в Верховной Раде 4 апреля 2024 года.
22 мая парламентарии приняли его во втором чтении. Однако президент Владимир Зеленский ветировал законопроект и вернул ВРУ с собственными предложениями.
20 августа нардепы поддержали закон в доработанной редакции, однако глава государства снова вернул его в парламент 5 сентября.
8 октября Верховная Рада снова рассмотрела законопроект и приняла его во втором повторном чтении (в целом, с учетом предложений президента Украины). "За" документ проголосовали 253 народных избранника.
Были поддержаны, в частности, замечания президента о том, что все земли, занятые водными объектами общегосударственного значения, считаются землями государственной собственности.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11150, комментарий Александра Гайду на сайте "Слуга Народа".
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