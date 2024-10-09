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Срок оформления права собственности на земельные паи в Украине продлевают: детали

Срок оформления права собственности на земельные паи продлевают до 2028 года (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 8 октября, Верховная Рада приняла законопроект №11150 в повторном втором чтении - с учетом предложений президента. Документ, в частности, продлевает срок оформления права собственности на земельные паи в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий документ.

Что изменится, когда закон вступит в силу

По словам главы комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Александра Гайду, законопроект №11150 преследует цель:

  • защитить интересы владельцев земельных участков (паев)
  • урегулировать другие вопросы в сфере земельных отношений

"В соответствии с действующим законодательством, владельцы земельных паев или их наследники, не успевшие оформить право собственности на них, должны это сделать до 1 января 2025 года", - напомнил нардеп.

Он добавил, что в случае несоблюдения процедуры, считается, что люди отказались от получения земельного участка, а неоформленные земли переходят в коммунальную собственность территориальной общины по месту нахождения.

"Война, оккупация значительных территорий, выезд людей за границу - все это усложняет соблюдение владельцами земельных паев предусмотренных сроков на оформление. Поэтому продление срока является логичным шагом", - отметил Гайду.

Исходя из этого, принятый парламентом проект закона продлевает до 1 января 2028 года крайний срок:

  • оформление нетребуемых (нераспределенных) земельных участков
  • осуществление распределения земельных участков между собственниками земельных паев и их наследниками - земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков

Следовательно, после вступления закона в силу, собственник невостребованной земельной доли (пая) или его наследник, будет считаться отказавшимся от получения земельного участка, если не оформит право собственности на него до 1 января 2028 года .

Кроме того, принятый парламентом документ:

  • устанавливает обязательность письменной формы ходатайств о предоставлении земельных участков государственной, коммунальной собственности в собственность или пользование
  • восстанавливает обязательность повышения квалификации сертифицированных инженеров-землеустроителей (эта норма была приостановлена на время военного положения)
  • продолжает до 2026 года пилотный проект по внесению сведений в Государственный земельный кадастр сертифицированными инженерами-землеустроителями
  • разрешает землепользователям размещение (без осуществления капитального строительства) объектов рекреационной инфраструктуры, а также инженерной инфраструктуры, необходимой для их функционирования и обслуживания

Процесс принятия законопроекта

Напомним, проект закона №11150 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины насчет защиты интересов собственников земельных долей (паев), а также применения административной процедуры в сфере земельных отношений, был зарегистрирован в Верховной Раде 4 апреля 2024 года.

22 мая парламентарии приняли его во втором чтении. Однако президент Владимир Зеленский ветировал законопроект и вернул ВРУ с собственными предложениями.

20 августа нардепы поддержали закон в доработанной редакции, однако глава государства снова вернул его в парламент 5 сентября.

8 октября Верховная Рада снова рассмотрела законопроект и приняла его во втором повторном чтении (в целом, с учетом предложений президента Украины). "За" документ проголосовали 253 народных избранника.

Были поддержаны, в частности, замечания президента о том, что все земли, занятые водными объектами общегосударственного значения, считаются землями государственной собственности.

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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11150, комментарий Александра Гайду на сайте "Слуга Народа".

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