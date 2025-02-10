Строк інвалідності автоматично продовжено до 1 липня 2025 року: що потрібно знати

В Україні особам з інвалідністю, які мали проходити повторний огляд після 1 січня 2025 року, але не змогли цього зробити, автоматично продовжено строк інвалідності. Він залишатиметься чинним до моменту прийняття рішення за результатами оцінювання, але не довше ніж до 1 липня 2025 року.
Як отримати документальне підтвердження про автоматичне продовження строку інвалідності, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Подовження строку інвалідності дає можливість пройти оцінювання у період з 1 січня по 30 червня 2025 року включно, за умови, що рішення буде ухвалене не пізніше 30 червня.
Під час звернень до державних установ, зокрема територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, може виникнути потреба в документальному підтвердженні продовженого строку інвалідності. Найшвидший спосіб зробити це - отримати електронне пенсійне посвідчення або його цифрове відображення в мобільному застосунку "Дія".
На сьогодні в Україні існує три види пенсійних посвідчень:
Це можна зробити двома способами:
Якщо особа з інвалідністю має лише паперове посвідчення і не може додати його в «"Дію", є можливість замінити його на електронне пенсійне посвідчення.
Для цього потрібно подати заяву:
Після оформлення нового е-пенсійного посвідчення в ньому буде зазначено оновлений строк виплати пенсії по інвалідності. Як подати заявку на е-посвідчення - інструкція за посиланням.
Після того, як буде сформоване е-пенсійне посвідчення, у ньому буде зазначено новий строк, на який продовжено виплату пенсії по інвалідності.
Раніше РБК-Україна писало, що військовозобов’язаний чоловік, який має дружину з інвалідністю, має право на відстрочку від мобілізації. Для цього потрібно подати до військкомату необхідні документи, що підтверджують статус інвалідності дружини.
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