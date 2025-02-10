Срок инвалидности автоматически продлен до 1 июля 2025 года: что нужно знать

В Украине лицам с инвалидностью, которые должны были проходить повторный осмотр после 1 января 2025 года, но не смогли этого сделать, автоматически продлен срок инвалидности. Он будет оставаться в силе до момента принятия решения по результатам оценки, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.
Как получить документальное подтверждение об автоматическом продлении срока инвалидности, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).
Продление срока инвалидности дает возможность пройти оценивание в период с 1 января по 30 июня 2025 года включительно, при условии, что решение будет принято не позднее 30 июня.
При обращениях в государственные учреждения, в частности территориальные центры комплектования и социальной поддержки, может возникнуть потребность в документальном подтверждении продленного срока инвалидности. Самый быстрый способ сделать это - получить электронное пенсионное удостоверение или его цифровое отображение в мобильном приложении "Дія".
На сегодня в Украине существует три вида пенсионных удостоверений:
Это можно сделать двумя способами:
Если лицо с инвалидностью имеет только бумажное удостоверение и не может добавить его в "Дію", есть возможность заменить его на электронное пенсионное удостоверение.
Для этого нужно подать заявление:
После оформления нового е-пенсионного удостоверения в нем будет указан обновленный срок выплаты пенсии по инвалидности. Как подать заявку на е-удостоверение - инструкция по ссылке.
После того как будет сформировано е-пенсионное удостоверение, в нем будет указан новый срок, на который продлена выплата пенсии по инвалидности.
Ранее РБК-Украина писало, что военнообязанный муж, который имеет жену с инвалидностью, имеет право на отсрочку от мобилизации. Для этого нужно подать в военкомат необходимые документы, подтверждающие статус инвалидности жены.
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