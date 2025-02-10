Срок инвалидности автоматически продлен до 1 июля 2025 года: что нужно знать

Продление срока инвалидности дает возможность пройти оценивание в период с 1 января по 30 июня 2025 года включительно, при условии, что решение будет принято не позднее 30 июня.

Как подтвердить продление срока инвалидности

При обращениях в государственные учреждения, в частности территориальные центры комплектования и социальной поддержки, может возникнуть потребность в документальном подтверждении продленного срока инвалидности. Самый быстрый способ сделать это - получить электронное пенсионное удостоверение или его цифровое отображение в мобильном приложении "Дія".

На сегодня в Украине существует три вида пенсионных удостоверений:

бумажное удостоверение - традиционный вариант, к которому (по желанию владельца) можно сформировать электронное отображение в "Дії";

- традиционный вариант, к которому (по желанию владельца) можно сформировать электронное отображение в "Дії"; электронное пенсионное удостоверение (е-удостоверение) - формируется в мобильном приложении "Дія" и является полноценным документом;

- формируется в мобильном приложении "Дія" и является полноценным документом; электронное удостоверение в виде платежной карты - ранее выдавалось "Ощадбанком" и остается в силе до завершения срока его действия;

Как добавить пенсионное удостоверение в "Дію"

Это можно сделать двумя способами:

автоматически : в "Дії" уже отображается пенсионное удостоверение лиц, которые получали его после 2014 года;

: в "Дії" уже отображается пенсионное удостоверение лиц, которые получали его после 2014 года; вручную: если пенсионное удостоверение не подтянулось, его можно добавить самостоятельно. Для этого в "Дії" нужно выбрать "Добавить документ" → "Пенсионное удостоверение" и внести необходимые данные. Подробная инструкция доступна по ссылке.

Что делать тем, у кого только бумажное удостоверение

Если лицо с инвалидностью имеет только бумажное удостоверение и не может добавить его в "Дію", есть возможность заменить его на электронное пенсионное удостоверение.

Для этого нужно подать заявление:

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

в сервисном центре Пенсионного фонда.

После оформления нового е-пенсионного удостоверения в нем будет указан обновленный срок выплаты пенсии по инвалидности. Как подать заявку на е-удостоверение - инструкция по ссылке.

После того как будет сформировано е-пенсионное удостоверение, в нем будет указан новый срок, на который продлена выплата пенсии по инвалидности.