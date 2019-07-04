К строительству "Северного потока-2" привлекут компании из Испании и с Кипра

Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

В список кораблей, ведущих строительство газопровода, разрешено добавить более двух десятков иностранных судов

Правительство РФ расширило список судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода "Северный поток-2", в частности в распоряжении говорится о привлечении землесосов из Испании и Кипра. Об этом сообщает росСМИ.

Сообщается, что в список кораблей, ведущих строительство газопровода, разрешено добавить более двух десятков иностранных судов разного назначения, от землесосов до якорезаводчиков.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении списка судов, допущенных к участию в строительстве морской части газопровода. В РФ заявили, что необходимость такого порядка объясняется "характером организации работ по дноуглублению и обратной засыпке траншей", куда укладываются трубы.

К участию в строительстве "Северного потока-2" на таких условиях было допущено несколько десятков судов, ходящих под флагами других государств (в основном Норвегии, Кипра и ряда других стран). Теперь в целях своевременного завершения работ по проекту в список решено добавить еще 23 судна, в том числе два под российским флагом - буксир Argo и трубоукладочную баржу Fortuna. Большинство оставшихся (12 из 21) ходит под флагом Нидерландов, кроме того, в списке есть суда под флагами Кипра, Испании, Бельгии, Финляндии и Великобритании.

Напомним, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма ряду немецких компаний, в которых заявил о риске санкций в связи с реализацией проекта российского газопровода "Северный поток-2". По его словам,фирмы, поддерживающие "Северный поток-2", подрывают безопасность Украины.