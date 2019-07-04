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До будівництва "Північного потоку-2" залучать компанії з Іспанії та Кіпру

Новини » Енергетика    04.07.2019 - 13:08
До будівництва "Північного потоку-2" залучать компанії з Іспанії та Кіпру
Фото: Nord Stream 2 (www.nord-stream2.com)

До списку кораблів, які ведуть будівництво газопроводу, дозволено додати більше двох десятків іноземних судів

Уряд РФ розширив список судів, допущених до участі в будівництві морської частини газопроводу "Північний потік-2", зокрема у розпорядженні йдеться про залучення землесосів з Іспанії та Кіпру. Про це повідомляє росЗМІ.

Повідомляється, що в список кораблів, які ведуть будівництво газопроводу, дозволено додати більше двох десятків іноземних судів різного призначення.

Глава уряду Росії Дмитро Медведєв підписав розпорядження про розширення переліку суден, допущених до участі в будівництві морської частини газопроводу. У РФ заявили, що необхідність такого порядку пояснюється характером організації робіт по днопоглибленню та зворотній засипці траншей", куди вкладаються труби.

До участі в будівництві "Північного потоку-2" на таких умовах було допущено кілька десятків суден, що ходять під прапорами інших держав (в основному Норвегії, Кіпру та ряду інших країн). Тепер в цілях своєчасного завершення робіт за проектом у список вирішено додати ще 23 судна, у тому числі два під російським прапором - буксир Argo і трубоукладочную баржу Fortuna. Більшість залишилися (12 з 21) ходить під прапором Нідерландів, крім того, у списку є судна під прапорами Кіпру, Іспанії, Бельгії, Фінляндії і Великобританії.

Нагадаємо, раніше посол США в Німеччині Річард Гренелл направив листа низкою німецьких компаній, в яких заявив про ризик санкцій у зв'язку з реалізацією проекту російського газопроводу "Північний потік-2". За його словами,фірми, що підтримують "Північний потік-2", підривають безпеку України.

 

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