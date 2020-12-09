Строительство завода Tesla под Берлином остановили из-за экологов

Фото: суд признал, что строительство может навредить экологии (Getty Images)

Немецкий суд предписал компании Tesla приостановить строительство завода возле Берлина из-за иска экологов. На первом предприятии компании в Европе планируют производить автомобили и аккумуляторы к ним.

Об этом сообщает ВВС.

Иск против Tesla подавали местные экозащитники из Союза охраны природы и биоразнообразия и Зеленой лиги. Истцы считают, что строительство навредит местным животным, например, уничтожит среду обитания видов, находящихся под охраной. В частности, это прыткие ящерицы и медянки.

Суд встал на сторону экологов и постановил приостановить работы на территории строительства, в частности, вырубку леса, до результатов дальнейших проверок.

Tesla пока не комментировала это решение суда. Сейчас оно не является окончательным.

"Даже Tesla не может позволить себе стоять над законом", - заявил Гервиг Машер, руководитель Зеленой лиги.

Напомним, о планах строительства возле Берлина глава компании Tesla Илон Маск заявил в прошлом году. По его словам, начало работы завода Tesla планировалось на лето 2021 года. Изготавливать собирались 150 000 автомобилей в год с перспективой увеличения до 500 000.

РБК-Украина писало, что в феврале этого года Высший административный суд Берлина-Бранденбурга отклонил ходатайство экологов, заявлявших, что правительство не имело права давать разрешение автоконцерну на вырубку леса.