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Интервью

Строительство "Северного потока-2" зависит от нескольких стран, - Зеркаль

НовостиПолитика    02.07.2018 - 14:21
Фото: Лана Зеркаль (facebook.com lana.zerkal)
Фото: Лана Зеркаль (facebook.com lana.zerkal)

В ЕС продолжаются технические консультации по изменениям в газовую директиву

Строительство российского газопровода "Северный поток-2" зависит от позиции нескольких государств. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявила заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль.

По ее словам, помешать строительству газопровода могут изменения в газовой директивы ЕС, обсуждение которых сейчас ведется в Евросоюзе. Согласно предлагаемым изменениям все газопроводы, в том числе импортные, которые пролегают морским путем, будут подчиняться законодательству ЕС.

"Если законодательство ЕС будет распространено на" Северный поток-2 ", он станет экономически невыгодным для строительства. Такое было, когда строили "Южный поток", и когда Еврокомиссия вместе со странами-членами приняла решение в 2014 году, что он подпадает под регулирование европейского законодательства Путин сказал, что они перестают его строить ", - рассказала Зеркаль.

Она пояснила, что технические консультации по изменению директивы сейчас на финальном этапе. Они были отложены из-за перехода председательства в Совете ЕС в Австрию, но возобновятся в июле, и дальше строительство газопровода будет зависеть от позиции нескольких государств ЕС.

"Технические консультации отложили до июля из-за изменения президентства. Вопрос зависит от нескольких стран: Германия, Нидерланды, Бельгия и Австрия, с которыми мы также работаем", - сообщила заместитель министра.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2".

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Теги публикации: Елена Зеркаль, Северный поток-2  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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