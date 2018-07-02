Глава МИД Эстонии потребовал остановить "Северный поток-2"

По его словам, газопровод - не экономический, а политический проект

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство немецко-российского газопровода "Северный поток-2". Об этом он заявил газете Die Welt, передает DW.

По его словам, газопровод - не экономический, а политический проект.

"Это лишь рычаг, с помощью которого Россия проникнет в европейскую политику", - заявил Миксер, добавив, что в интересах ЕС остановить проект.

Напомним, ранее менеджер проекта Пол Коркоран заявил, что построить газопровод "Северный поток-2" из Российской Федерации в Германию удастся даже в случае введения американских санкций против него.

Также Коркоран заявлял, что "Северный поток-2" будут строить без разрешения Дании.

В свою очередь исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс указывал на значительные возможные проблемы трубопровода "Северный поток-2" в случае наложения на него санкций со стороны Соединенных Штатов Америки.