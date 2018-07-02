Будівництво "Північного потоку-2" залежить від кількох країн, - Зеркаль

У ЄС тривають технічні консультації щодо змін в газову директиву

Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" залежить від позиції кількох держав. Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль.

За її словами, перешкодити будівництву газопроводу можуть зміни до газової директиви ЄС, обговорення яких зараз ведеться в Євросоюзі. Згідно запропонованим змінам всі газопроводи, у тому числі імпортні, які пролягають морським шляхом, будуть підпорядковуватися законодавству ЄС.

"Якщо законодавство ЄС буде поширено на" Північний потік-2 ", він стане економічно невигідним для будівництва. Таке було, коли будували "Південний потік", і коли Єврокомісія разом з країнами-членами прийняла рішення в 2014 році, що він підпадає під регулювання європейського законодавства Путін сказав, що вони перестають його будувати ", - розповіла Зеркаль.

Вона пояснила, що технічні консультації щодо зміни директиви зараз на фінальному етапі. Вони були відкладені через перехід головування в Раді ЄС в Австрію, але поновляться в липні, і далі будівництво газопроводу буде залежати від позиції декількох держав ЄС.

"Технічні консультації відклали до липня із-за зміни президентства. Питання залежить від декількох країн: Німеччина, Нідерланди, Бельгія та Австрія, з якими ми працюємо", - повідомила заступник міністра.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер зажадав зупинити будівництво німецько-російського газопроводу "Північний потік-2".