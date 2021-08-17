UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Строительство "Северного потока-2" завершится 23 августа, - DW

Автор: Дмитрий Левицкий

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже на следующей неделе. Ожидается, что российский газопровод будет достроен накануне Дня независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал Deutsche Welle.

По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.

Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.

Напомним, в "Нафтогазе" заявляли, что Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован после завершения строительства.

Как писало РБК-Украина, заблокировать сертификацию "Северного потока-2" намерена Польша, которая также выступает против запуска этого газопровода.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияГерманияСеверный поток-2