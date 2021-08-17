Строительство "Северного потока-2" завершится 23 августа, - DW

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже на следующей неделе. Ожидается, что российский газопровод будет достроен накануне Дня независимости Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал Deutsche Welle.
По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.
Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.
Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.
Напомним, в "Нафтогазе" заявляли, что Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован после завершения строительства.
Как писало РБК-Украина, заблокировать сертификацию "Северного потока-2" намерена Польша, которая также выступает против запуска этого газопровода.