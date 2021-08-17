Будівництво "Північного потоку-2" завершиться 23 серпня, - DW

Будівництво "Північного потоку-2" планується завершити вже наступного тижня. Очікується, що російський газопровід буде добудований напередодні Дня незалежності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал Deutsche Welle.
За даними телеканалу, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.
Очікується, що російський газ, отриманий по "Північному потоку-2", будуть перекачувати в Німеччину, Нідерланди, а також в північні регіони Італії.
Україна виступає проти будівництва та запуску російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він з'єднає Росію та Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожуватиме майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також становитиме ризики для безпеки нашої держави.
Нагадаємо, у "Нафтогазі" заявляли, що Україна працює над тим, щоб "Північний потік-2" не був сертифікований після завершення будівництва.
Як писало РБК-Україна, заблокувати сертифікацію "Північного потоку-2" має намір Польща, яка також виступає проти запуску цього газопроводу.