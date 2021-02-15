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Строительство "Северного потока-2" возобновили после паузы из-за шторма

Автор: Александр Белоус

Российская баржа "Фортуна" возобновила укладку труб газопровода "Северный поток-2" в водах Дании. Строительство прерывалось из-за шторма.

Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking.

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На прошлых выходных российское судно "Фортуна" начало укладку газопровода в водах Дании, однако работы приостановили из-за шторма и холодного фронта.

Издание Der Spiegel сообщило, что непогода остановила строительство газопровода "Северный поток - 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" - якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Построена на судоверфи в г. Шанхае в 2010 году, модернизирована в 2011 году.

Напомним, оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2" укладывает участок в территориальных водах Дании. Планируется завершить работы на этом участке в апреле.

Из общей протяженности 2 460 км уже уложено более 2 300 км трубопровода. Осталось завершить укладку около 120 км в водах Дании и более 28 км - в водах Германии.

Заявленная мощность "Северного потока-2" составляет около 55 млрд кубометров в год. Украина опасается, что запуск газопровода может лишить ее доходов от транзита российского газа в Европу. Работы были приостановлены в декабре 2019 года из-за санкций Соединенных Штатов, однако через год строительство возобновилось.

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Новости Украины ГазпромСеверный поток-2
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