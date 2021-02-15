Будівництво "Північного потоку-2" відновили після паузи через шторм

На минулих вихідних російське судно "Фортуна" початок укладання газопроводу у водах Данії, однак роботи призупинили через шторм і холодного фронту.

Видання Der Spiegel повідомило, що негода зупинила будівництво газопроводу "Північний потік - 2" лише на короткий час, вже на наступному тижні роботи повинні поновитися.

Баржа "Фортуна" - якірна баржа з 12-точковою системою позиціонування для будівництва морських підводних трубопроводів. Побудована на судноверфі в Шанхаї у 2010 році, модернізована у 2011 році.