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Будівництво "Північного потоку-2" відновили після паузи через шторм

Автор: Олександр Білоус

Російська баржа "Фортуна" відновила укладання труб газопроводу "Північний потік-2" у водах Данії. Будівництво переривалося з-за шторму.

Про це свідчать дані системи позиціонування суден ShipTracking.

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На минулих вихідних російське судно "Фортуна" початок укладання газопроводу у водах Данії, однак роботи призупинили через шторм і холодного фронту.

Видання Der Spiegel повідомило, що негода зупинила будівництво газопроводу "Північний потік - 2" лише на короткий час, вже на наступному тижні роботи повинні поновитися.

Баржа "Фортуна" - якірна баржа з 12-точковою системою позиціонування для будівництва морських підводних трубопроводів. Побудована на судноверфі в Шанхаї у 2010 році, модернізована у 2011 році.

Нагадаємо, оператор проекту будівництва газопроводу "Північний потік-2" укладає ділянку в територіальних водах Данії. Планується завершити роботи на цій ділянці у квітні.

Із загальної протяжності 2 460 км вже укладено понад 2 300 км трубопроводу. Залишилося завершити укладання близько 120 км у водах Данії та понад 28 км - у водах Німеччини.

Заявлена потужність "Північного потоку-2" складає близько 55 млрд кубометрів на рік. Україна побоюється, що запуск газопроводу може позбавити доходів від транзиту російського газу в Європу. Роботи були припинені у грудні 2019 року через санкції Сполучених Штатів, проте через рік будівництво відновилося.

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