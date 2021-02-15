Строительство "Северного потока-2" возобновили после паузы из-за шторма

Об этом свидетельствуют данные системы позиционирования судов ShipTracking .

На прошлых выходных российское судно "Фортуна" начало укладку газопровода в водах Дании, однако работы приостановили из-за шторма и холодного фронта.

Издание Der Spiegel сообщило, что непогода остановила строительство газопровода "Северный поток - 2" лишь на короткое время, уже на следующей неделе работы должны возобновиться.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" - якорная баржа с 12-точечной системой позиционирования для строительства морских подводных трубопроводов. Построена на судоверфи в г. Шанхае в 2010 году, модернизирована в 2011 году.