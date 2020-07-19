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Рискуете последствиями: Помпео пригрозил партнерам "Северного потока-2"

США, Воскресенье 19 июля 2020 20:11
Рискуете последствиями: Помпео пригрозил партнерам "Северного потока-2"
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Помпео призвал компании прекратить сотрудничество с "Северным потоком-2"

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео обратился к компаниям-партнерам российского проекта "Северный поток-2". Госсекретарь США пригрозил компаниям последствиями.

Об этом сообщает Государственный департамент США в Twitter.

Помпео призвал компании, поддерживающие строительство российского газопровода "Северный поток-2", прекратить сотрудничать и помогать проекту.

"Это явное предупреждение для компаний, которые помогают и поддерживают проекты для оказания вредного влияния со стороны России: уйдите сейчас или рискуйте последствиями", - заявил он.

Отметим, цель газопровода "Северный поток-2" - объединить Германию и Россию через Балтийское море. Киев выступает против этого проекта, ведь после запуска этого газопровода Россия может прекратить транзитную транспортировку газа через Украину в Европу. Транзит газа ежегодно приносит в украинский бюджет около 3 млрд гривен.

В прошлом году США ввели санкции против "Северного потока-2", которые заставили компанию-укладчика трубопровода остановить работы. Но Россия намерена завершить строительство газопровода, несмотря на американские санкции.

Напомним, новые санкции против "Северного потока-2" на этой неделе анонсировал Помпео; меры затронут все компании, которые помогают завершить строительство российского газопровода.

О том, что США ограничивают право Европы решать, где и как получать энергию, заявил министр иностранных дел Германии в ответ на анонс новых санкций против "Северного потока-2".

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