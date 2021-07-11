Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в серпні

Виконавчий директор Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг заявив, що будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" мають намір завершити в серпні. Газопровід вже завершено на 98%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

"Ми вважаємо, що будівельні роботи будуть завершені в кінці серпня. Зараз вже завершені 98%", - заявив Варніг.

Він зазначив, що російський газопровід може бути запущений в експлуатацію вже цього року.