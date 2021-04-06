Строительство объездной Харькова идет сразу на трех участках, - "Укравтодор"
Дорожно-ремонтные работы на Объездной дороге Харькова, которые проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка", в настоящее время выполняются одновременно на трех участках.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.
По данным ведомства, на минувших выходных началось устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия на первом участке дороги М-03, частью которой является Объездная. От Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы уже работают два асфальтоукладчика и шесть катков подрядчика ООО "Атомагистраль-Юг".
Одновременно, пишет "Укравтодор", устраиваются дополнительные полосы движения, которые должны уменьшить количество пробок в самом Харькове.
Расширение дороги ведется у поворота на улицу Архитекторов и возле поворота к гостинично-ресторанному комплексу "Baden-Baden".
Также фрезерование старого дорожного покрытия и расчистка обочин от поросли осуществляется на втором участке трассы М-03 возле местного кладбища.
Третий участок, на котором ведутся работы, находится на подъезде к аэропорту "Харьков" от Роганского жилмассива в сторону пгт Безлюдовка. В настоящее время ведется фрезерование, вскоре дорожники приступят к асфальтированию. Подрядчиком на этом участке выступает ООО "Славдорстрой".
Как сообщают в "Укравтодоре", капитальный ремонт объездной дороги Харькова в последний раз проводился более 10 лет назад, и на многих участках дорога полностью пришла в негодность.
Ремонт объездной протяженностью 58 км планируют завершить в течение двух лет.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что приоритетом в 2021 году будет восстановление дорог местного значения, которыми в повседневной жизни пользуется большинство украинцев.