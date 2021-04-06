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Строительство объездной Харькова идет сразу на трех участках, - "Укравтодор"

Новина українською → Харьков, Вторник 06 апреля 2021 11:59
Строительство объездной Харькова идет сразу на трех участках, - "Укравтодор" Фото: дорожно-ремонтные работы на объездной дороге Харькова (facebook.com / Ukravtodor)
Автор: РБК-Украина

Дорожно-ремонтные работы на Объездной дороге Харькова, которые проводятся в рамках президентской программы "Большая стройка", в настоящее время выполняются одновременно на трех участках.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора" в Facebook.

По данным ведомства, на минувших выходных началось устройство выравнивающего слоя дорожного покрытия на первом участке дороги М-03, частью которой является Объездная. От Дергачевской развязки в сторону перекрестка с проспектом Людвига Свободы уже работают два асфальтоукладчика и шесть катков подрядчика ООО "Атомагистраль-Юг".

Одновременно, пишет "Укравтодор", устраиваются дополнительные полосы движения, которые должны уменьшить количество пробок в самом Харькове.

Расширение дороги ведется у поворота на улицу Архитекторов и возле поворота к гостинично-ресторанному комплексу "Baden-Baden".

Также фрезерование старого дорожного покрытия и расчистка обочин от поросли осуществляется на втором участке трассы М-03 возле местного кладбища.

Третий участок, на котором ведутся работы, находится на подъезде к аэропорту "Харьков" от Роганского жилмассива в сторону пгт Безлюдовка. В настоящее время ведется фрезерование, вскоре дорожники приступят к асфальтированию. Подрядчиком на этом участке выступает ООО "Славдорстрой".

Как сообщают в "Укравтодоре", капитальный ремонт объездной дороги Харькова в последний раз проводился более 10 лет назад, и на многих участках дорога полностью пришла в негодность.

Ремонт объездной протяженностью 58 км планируют завершить в течение двух лет.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко заявил, что приоритетом в 2021 году будет восстановление дорог местного значения, которыми в повседневной жизни пользуется большинство украинцев.

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