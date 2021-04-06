Будівництво об'їзної Харкова йде відразу на трьох ділянках, - "Укравтодор"
Дорожньо-ремонтні роботи на об'їзній дорозі Харкова, які проводяться у рамках президентської програми "Велике будівництво", наразі виконуються одночасно на трьох ділянках.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.
За даними відомства, минулими вихідними почалося влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття на першій ділянці дороги М-03, частиною якої є об'їзна. Від Дергачівської розв'язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи вже працюють два асфальтоукладача і шість котків підрядника ТОВ "Атомагістраль-Південь".
Одночасно, пише Укравтодор, влаштовуються додаткові смуги руху, які повинні зменшити кількість пробок у самому Харкові.
Розширення дороги ведеться біля повороту на вулицю Архітекторів і біля повороту до готельно-ресторанного комплексу "Baden-Baden".
Також фрезерування старого дорожнього покриття і розчищення узбіч від порослі здійснюється на другій ділянці траси М-03 біля місцевого кладовища.
Третя ділянка, на якій ведуться роботи, розташована на під'їзді до аеропорту "Харків" від Роганського житлового масиву в бік смт Безлюдівка. Тут наразі ведеться фрезерування,незабаром дорожники почнуть асфальтування. Підрядником на цій ділянці виступає ТОВ "Славдорстрой".
Як повідомляють в "Укравтодорі", капітальний ремонт об'їзної дороги Харкова останнього разу проводився понад 10 років тому, і на багатьох ділянках дорога повністю стала непридатною для використання.
Ремонт об'їзної протяжністю 58 км планують завершити упродовж двох років.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що пріоритетом у 2021 році буде відновлення доріг місцевого значення, якими в повсякденному житті користується більшість українців.