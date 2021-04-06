Будівництво об'їзної Харкова йде відразу на трьох ділянках, - "Укравтодор"

Дорожньо-ремонтні роботи на об'їзній дорозі Харкова, які проводяться у рамках президентської програми "Велике будівництво", наразі виконуються одночасно на трьох ділянках.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" у Facebook.

За даними відомства, минулими вихідними почалося влаштування вирівнюючого шару дорожнього покриття на першій ділянці дороги М-03, частиною якої є об'їзна. Від Дергачівської розв'язки в бік перехрестя з проспектом Людвіга Свободи вже працюють два асфальтоукладача і шість котків підрядника ТОВ "Атомагістраль-Південь".

Одночасно, пише Укравтодор, влаштовуються додаткові смуги руху, які повинні зменшити кількість пробок у самому Харкові.

Розширення дороги ведеться біля повороту на вулицю Архітекторів і біля повороту до готельно-ресторанного комплексу "Baden-Baden".

Також фрезерування старого дорожнього покриття і розчищення узбіч від порослі здійснюється на другій ділянці траси М-03 біля місцевого кладовища.

Третя ділянка, на якій ведуться роботи, розташована на під'їзді до аеропорту "Харків" від Роганського житлового масиву в бік смт Безлюдівка. Тут наразі ведеться фрезерування,незабаром дорожники почнуть асфальтування. Підрядником на цій ділянці виступає ТОВ "Славдорстрой".

Як повідомляють в "Укравтодорі", капітальний ремонт об'їзної дороги Харкова останнього разу проводився понад 10 років тому, і на багатьох ділянках дорога повністю стала непридатною для використання.

Ремонт об'їзної протяжністю 58 км планують завершити упродовж двох років.