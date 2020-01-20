Строительство метро в Киеве: застройщик отмывал проценты с миллиарда выделенных средств

"Киевметрострой" отмывал проценты с более чем миллиарда гривен, выделенных на строительство метро на Виноградарь в Киеве. Об этом говорится в расследовании журналистов "Наші гроші".

Сообщается, что благодаря постановлению Кабинета министров Владимира Гройсмана от 18 декабря 2018 года, "Киевметрострой" получил предварительную оплату на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена в размере до 95% от стоимости работ по договору в 5,98 млрд грн на срок не более чем на 24 месяца. При этом данное решение было пролоббировано неустановленными лицами благодаря "коррупционным связям в Кабмине". Изначально застройщик должен был получить лишь 30% от стоимости на срок в 3 месяца.

В период с 16 января по 25 марта 2019 года на счет "Киевметрострой" были перечислены 2,5 млрд гривен. В мае 2019 года должностные лица "Киевметрострой" разместили более миллиарда выделенных госсредств на депозитный счет в "Укргазбанк" с целью получения прибыли в качестве процентов.

"Фактически бюджетные средства были использованы не на цели, определенные договорами о закупке товаров, работ и услуг, с нарушением положения постановления КМУ №117 от 23.04.2004 г. В дальнейшем полученные доходы в виде процентов от депозитных договоров, "Киевметрострой" перевел на счета ООО "Профи-факторинг". А последнее, в свою очередь, перечислило эти деньги на счета ООО "Деорбуд", ООО "ФК "Фактор-Сервис", ООО "Рул", ООО "Авен-Езер" и ООО "Фактор Стандарт", - говорится в расследовании.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что прокуратура расследует хищения средств на строительство метро в Киеве. Сообщалось, что Печерский районный суд Киева наложил арест на денежные средства на банковских счетах ПАО "Киевметрострой" и его обособленных подразделений.

Метро на Виноградарь в Киеве планируют запустить до конца 2021 года с открытием станций "Мостицкая" и "Проспект Правды".