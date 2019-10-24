Строительство КПВВ "Каланчак" планируют завершить 10 ноября

Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

С 10 ноября КПВВ заработает в тестовом режиме

Завершение строительства КПВВ "Каланчак" на административной границе между Крымом и Херсонской областью запланировано до 10 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook.главы Херсонской облгосадминистрации Юрия Гусева.

Он отметил, что с 10 ноября начнется тестовая эксплуатация КПВВ, чтобы во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины Владимир Зеленский смог посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ.

По словам Гусева, процесс достаточно динамично, и сегодня уже обсуждается ежедневный план завершения и ввода объекта в эксплуатацию.

Ранее премьер министр Украины Алексей Гончарук заявил, что обустройство пунктов пропуска на админгранице с временно оккупированным Крымом не означает, что правительство возобновляет сообщение с полуостровом.

РБК-Украина писало, что Гончарук анонсировал завершение обустройства контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с анексованим Крымом в ноябре 2019 года. Так же известно, что Зеленский поручил запустить КПП до 15 ноября.