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Будівництво КПВВ "Каланчак" планують завершити 10 листопада

Новини » Суспільство    24.10.2019 - 00:05
Будівництво КПВВ "Каланчак" планують завершити 10 листопада
Фото: пункт пропуску "Каланчак" (dpsu.gov.ua)

З 10 листопада КПВВ працюватиме у тестовому режимі

Завершення будівництва КПВВ "Каланчак" адміністративної межі між Кримом і Херсонської області заплановане до 10 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook.голови Херсонської облдержадміністрації Юрія Гусєва.

Він зазначив, що з 10 листопада розпочнеться тестова експлуатація КПВВ, щоб під час робочого візиту, запланованого на 15 листопада, президент України Володимир Зеленський зміг подивитися, як реалізовано його доручення щодо облаштування КПВВ.

За словами Гусєва, процес досить динамічно, і сьогодні вже обговорюється щоденний план завершення та введення об'єкта в експлуатацію.

Раніше прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з тимчасово окупованих Кримом не означає, що уряд відновлює повідомлення з півостровом.

РБК-Україна писало, що Гончарук анонсував завершення облаштування контрольно-пропускних пунктів "Каланчак" і "Чонгар" на адміністративному кордоні з анексованим Кримом у листопаді 2019 року. Так само відомо, що Зеленський доручив запустити КПП до 15 листопада.

Фахівці перевірили КПВВ "Станиця Луганська" після повідомлень про замінування Гончарук анонсував завершення облаштування пунктів пропуску на адмінкордоні з Кримом
Новини України КПВВКаланчак
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